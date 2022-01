Agenas | aumenta la pressione nei reparti Covid in 14 Regioni In 5 peggiorano le terapie intensive – I dati

(Di martedì 18 gennaio 2022) Resta stabile l’occupazione dei posti letto neia livello nazionale. Il dato nelle ultime 24 ore è rimasto al 29%, secondo il report quotidiano di, ma con un incremento in 14. Stabile anche l’occupazione dei posti letto per i pazienti gravi in terapia intensiva al 18%. A vederere l’occupazione nelle aree mediche da pazientisono Abruzzo (30%), Calabria (42%), Friuli (31%), Lazio (28%), Liguria (40%), Lombardia (35%), Marche (28%), Molise (14%), Bolzano (19%), Trento (26%), Puglia (22%), Sicilia (36%), Toscana (26%) e Veneto (26%). Migliora la Basilicata (25%) e la Valle d’Aosta, ancora vicina alla soglia della zona rossa, che vede calare del 17 per cento l’occupazione dei posti letto portandosi al 52%. Stabili i ricoveri in Campania (29%), ...

Advertising

infoitinterno : Covid: Agenas, occupazione intensive aumenta in 5 regioni - TgLa7 : Aumenta la pressione sui reparti ospedalieri in 11 Regioni, secondo gli ultimi dati di Agenas. Procede di buon pass… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Negli ultimi due giorni l'occupazione delle terapie intensive è stabile 'al 17% mentre aumenta (+1%) la percentuale di o… - AgtAlesii : RT @ultimenotizie: Negli ultimi due giorni l'occupazione delle terapie intensive è stabile 'al 17% mentre aumenta (+1%) la percentuale di o… - riventheripper : RT @ultimenotizie: Negli ultimi due giorni l'occupazione delle terapie intensive è stabile 'al 17% mentre aumenta (+1%) la percentuale di o… -

Ultime Notizie dalla rete : Agenas aumenta

Questi i datidel 17 gennaio. Sette regioni sono oltre la soglia del 20% (Friuli, Lazio, Marche, Trento, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta).Curva in crescita, sia pure in maniera più contenuta, anche nel graficoche rappresenta l'andamento delle ospedalizzazioni in Rianimazione, dove il tasso di occupazione è passato dal 9 per ...Milano, 18 gen. (LaPresse) - Resta stabile al 18% (10% la soglia massima prevista) l'occupazione delle terapie intensive in Italia, ma il dato cresce per 5 ...La Lombardia potrebbe rimanere in zona gialla anche per la prossima settimana: migliora lievemente la percentuale di occupazione di posti letto in ...