Addio all’ex arbitro Michelotti

GLIEROIDELCALCIO.COM – Nel giorno dell'a Gento anche il calcio italiano piange un pezzo di storia. Si è spento Alberto, indimenticatodei decenni '60, '70 e '80. Per lui quasi una vocazione nata per caso, dopo una iniziale parentesi da calciatore. Divenneimportante nel lontano 1968, a 38 anni, età poco usuale per un direttore di gara al debutto. Da quel giorno un periodo sul campo durato 13 anni, fino al 1981. Famoso per il suo carattere deciso, per i suoi battibecchi con i calciatori e per quell'omaggio tributatogli dalla tifoseria napoletana nel giorno del suoal calcio. Alla famiglia vanno le condoglianze della redazione de Gli Eroi del Calcio.