A Rigopiano non fu il terremoto. Cade la tesi degli imputati. Ma dopo 5 anni il processo non parte. Nell’hotel morirono 29 persone (Di martedì 18 gennaio 2022) A cinque anni di distanza dalla tragedia di Rigopiano (qui tutti gli articoli sul caso) i familiari delle 29 vittime sono ancora in attesa di un processo. Oggi la ricorrenza del disastro, di quella valanga che il 18 gennaio 2017 travolte il resort di lusso in provincia di Pescara, trasformandolo in una trappola per 40 persone, tra ospiti e dipendenti. Mentre nelle aule di tribunale ancora non viene fatta luce su quel dramma, uno studio dell’Università di Trento però smentisce la tesi degli imputati che tutto sia stato causato dalle quattro scosse di terremoto (leggi l’articolo), di magnitudo 5.1, registrate nella zona e che dunque si sia trattato di un evento imprevedibile. Un’analisi che sembra blindare l’accusa. IL PUNTO. Gli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 18 gennaio 2022) A cinquedi distanza dalla tragedia di(qui tutti gli articoli sul caso) i familiari delle 29 vittime sono ancora in attesa di un. Oggi la ricorrenza del disastro, di quella valanga che il 18 gennaio 2017 travolte il resort di lusso in provincia di Pescara, trasformandolo in una trappola per 40, tra ospiti e dipendenti. Mentre nelle aule di tribunale ancora non viene fatta luce su quel dramma, uno studio dell’Università di Trento però smentisce lache tutto sia stato causato dalle quattro scosse di(leggi l’articolo), di magnitudo 5.1, registrate nella zona e che dunque si sia trattato di un evento imprevedibile. Un’analisi che sembra blindare l’accusa. IL PUNTO. Gli ...

