Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2022 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 gennaio 2022)DEL 17 GENNAIOORE 09.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA INTENSO IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI IN INTRATA NELLA CAPITALE SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI DA VIA DI CIAMPINO A VIA DELLE CAPANNELLE TRAFFICO RALLENTATO SULLA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DI TIVOLI TERME E SETTEVILLE MENTRE SULLA PALOMBARESE PER LAVORI CHE IMPONCONO IL SENSO UNICO ALTERNATO CI SONO CODE TRA VIA LIGURIA E VIAPONZA, NEI DUE SENSI DI MARCIA MIGLIORA LA CIRCONE SUL RACCORDO ANULARE DITRAFFICO RALLENTATO IN ESTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA CODE IN DIMINUZIONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA PORTONACCIO AL BIVI OPER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO USCIAMO DASULLA MAREMMANARIMOSSO ...