Spalletti in conferenza | «Noi lottiamo per il quarto posto»

Il tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza, al termine della sfida contro il Bologna vinta per 2-0 dagli azzurri «Cosa mi ha reso contento di più? Per lunghi tratti abbiamo fatto ciò che dobbiamo fare, abbiamo capito che bisogna fare del possesso palla la nostra caratteristica. Non siamo da contrasti o da mettere in discussione ogni possesso, dobbiamo gestire con qualità per fare gol: fa parte delle nostre caratteristiche, oggi si fanno i complimenti ai calciatori perché hanno fatto così» Deficit d'attenzione sullo 0-2? «Loro hanno avuto una o due possibilità di andare a far gol, come noi per chiudere prima la partita. Però la mentalità dell'attaccare sempre è corretta, non bisogna snaturarsi. Usare le nostre qualità significa attaccare ancora quando vinci. Alla fine ci siamo un po' chiusi difendendoci ad oltranza senza essere aggressivi in ...

