Sci alpino | Coppa del Mondo Kitzbuehel 2022 | programma | orari | tv | streaming Previste due discese e uno slalom

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Le gare di Wengen hanno saputo offrire uno show all’altezza delladeldi scie tutti si augurano che lo spettacolo prosegua anche in terra austriaca dove sono indue libere ed unosulla mitica Streif di. Dominik Paris tenterà di difendere con le unghie e con i denti il pettorale rosso di leader della disciplina dagli assalti dei numerosi contendenti. Alle spalle dell’azzurro la battaglia è serratissima: gli elvetici Marco Odermatt e Beat Feuz, al pari degli austriaci Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr e del norvegese Aleksande Aamodt Kilde sono racchiusi in un fazzoletto di quaranta punti che comprende anche il metallaro di Merano. In chiave Italia sussistono ottime premesse per quanto riguarda lodopo il roboante ...

Advertising

Eurosport_IT : Che bello rivedere Giuliano Razzoli sul podio ???????? Il video della premiazione: - Gazzetta_it : Razzoli c'è! Dopo sei anni torna sul podio: terzo a Wengen. Rimonta record di Braathen: suo lo slalom - Eurosport_IT : Mikaela #Shiffrin, come lei nessuno mai! ?? Con Schladming sale a quota 47 vittorie in slalom diventando l'atleta p… - VinceMartucci : RT @vitasportivait: ? #FISAlpine CLAMOROSO A WENGEN! ?? La più bella rimonta di sempre della Coppa del Mondo di sci alpino! Lucas #Braat… - CarloRapezzano : RT @DarkLadyMouse: La squadra femminile azzurra di sci alpino è 'troppa grazia Sant'Antonio!' ? Oggi grande Fede. -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Eurosport IT

... quando ha perso il controllo degli, cadendo e finendo fuori pista. Il bambino si è schiantato contro un albero. Sul posto sono immediatamente interventi i soccorritori del Soccorsodella ...Tramite il 118, è stato quindi allertato il Soccorsodi Asiago , che, con cinque ... e il chilometro che dalla Malga porta all'ingresso dell'abisso, per vedere poi se si trovavano glie ...Le gare di Wengen hanno saputo offrire uno show all'altezza della Coppa del Mondo di sci alpino e tutti si augurano che lo spettacolo prosegua anche in terra austriaca dove sono in programma due liber ...Zeri. «Certo pensare che l’anno scorso, in questo periodo, eravamo sommersi dalla neve alta 3-4 metri e oggi ci troviamo con appena 30-40 centimetri fa un po’ di dispiacere. Ma non molliamo e anzi ce ...