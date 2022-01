RISULTATI | ICW “Cold War 2022” 15 01 2022

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Idello Show andato in scena lo scorso Sabato a S. Paolo D’Argon (BG): ICWWarSabato 15 Gennaio – S. Paolo D’Argon (BG) – Nico Inverardi batte Mr. Excellent ICW Fight Forever Title – Dennis (c) batte Mirko Mori e mantiene il Titolo – Psycho Mike batte Zoom Titolo Femminile ICW – Mary Cooper batte Electra (c) e diventa Nuova Campionessa!!! Titolo Interregionale ICW (Decision Match) – Gabriel Bach Vs Emanuel El Gringo finisce No Contest per Double Pin Tag Team Match – Rebel Souls (Kronos & The Entertrainer) w/Trevis Montana battono BJORN & Spencer w/El Panzero Campione Italiano Wrestling ICW – Alessandro Corleone (c) batte Tony Callaghan e mantiene il Titolo