Rissa in un centro ricreativo di via Mutarelli: identificate 5 persone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le criticità connesse alla movida, che interessano sempre di più tutto il territorio nazionale, hanno impegnato in maniera considerevole, anche in questo fine settimana, tutte le forze di polizia della provincia con servizi di ordine e sicurezza pubblica specificamente disposti e coordinati dal Questore di Benevento. Sono stati articolati piani di controllo delle aree interessate, massimizzando la disponibilità di personale della Polizia di Stato e dei locali comandi di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, al fine di gestire un fenomeno che vede, ogni settimana, migliaia di giovani e giovanissimi riversarsi e disperdersi nelle anguste stradine dei centri storici di Benevento e dei maggiori centri della provincia, spesso fino alle prime luci dell'alba. L'accurata organizzazione dei servizi ha consentito a 2 equipaggi della "Volante", ...

