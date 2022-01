Milan-Spezia, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Milan-Spezia, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022. Stadio Meazza pronto a ospitare lo scontro tra i rossoneri, che con una vittoria si riporterebbero in vetta al campionato, e i liguri che vogliono centrare altri punti salvezza. Chi sarà in grado di conquistare la vittoria? Calcio d’inizio che verrà dato alle ore 18.30 di lunedì 17 gennaio. Milan-Spezia sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Marco Parolo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ile isudi, match valido per la ventiduesima giornata di. Stadio Meazza pronto a ospitare lo scontro tra i rossoneri, che con una vittoria si riporterebbero in vetta al campionato, e i liguri che vogliono centrare altri punti salvezza. Chi sarà in grado di conquistare la vittoria? Calcio d’inizio che verrà dato alle ore 18.30 di lunedì 17 gennaio.sarà visibile sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Marco Parolo. SportFace.

Advertising

acmilan : Official Statement: Tickets for #MilanSpezia and #MilanJuve ?? - PietroMazzara : Verso #Milan Spezia: Zlatan #Ibrahimovic ha svolto interamente la seduta con i compagni ed è candidato a una maglia da titolare - AntoVitiello : La #CurvaSud del #Milan e Aimc comunicano che non entreranno allo stadio in occasione delle due partite a #SanSiro… - MDNSPORTSTV : ?? Today's games: ?? AFCON_2021 ???? Burkina Faso vs Ethiopia ???? (18:00) ???? Cape Verde vs Cameroon ???? (18:00) . ???? S… - MilanNewsit : Serie A, i match in programma oggi: c'è Milan-Spezia, trasferta a Bologna per il Napoli -