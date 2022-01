Milan-Spezia | lo scempio della Serie A è venuto alla luce ancora una volta

Advertising

fanpage : Ultim'ora Sta facendo discutere un fuorionda nello studio di DAZN dopo il fischio finale di #MilanSpezia - Gazzetta_it : Milan-Spezia - La rabbia di Pioli: 'Abbiamo subito un torto, non sono riuscito a calmare i giocatori' - SkySport : Milan Spezia, il clamoroso errore dell'arbitro Serra sul gol di Messias #SkySport #SkySerieA #SerieA #MilanSpezia… - AndreaLazzer : RT @MilanPress_it: #Calabria commenta così #MilanSpezia a Milan TV: 'L'errore di #Serra? È umano sbagliare. Detto sinceramente non mi va di… - Fantacalciok : Serie A, Milan – Spezia 1-2: tabellino, marcatori e statistiche -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Spezia

Commenta per primo Thiago Motta , allenatore dello, commenta a Dazn la partita vinta contro il: 'Devo dire bravi a tutti i giocatori. Sapevamo che era una partita difficile da giocare, eravamo consapevoli di dover soffrire e ci siamo ...Commenta per primo Stefano Pioli , allenatore del, commenta aTv la partita persa contro lo: 'Aver perso una partita così ci deve dare una grande forza di reagire. Paghiamo a caro prezzo i nostri errori in entrambe le fasi, ma poi ci sono anche ...Un errore arbitrale sfavorisce i rossoneri, lo Spezia vince 2-1. Il Napoli non sciupa l'occasione fuori casa: due gol di Lozano affondano il Bologna ...L'errore di Marco Serra, ha indirizzato Milan-Spezia, vinta all'ultimo minuto dai liguri. I rossoneri infatti avrebbero potuto vincere con un gol di Messias, non convalidato poiché il direttore di ...