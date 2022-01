Mihajlovic: «Abbiamo perso contro una squadra più forte, ma non ci alleniamo come si deve da tanto» (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida persa contro il Napoli. «Abbiamo perso contro una squadra migliore, nel primo tempo potevamo far meglio, ci hanno messi in difficoltà, nel secondo Abbiamo fatto meglio, avremmo potuto anche riaprire la partita, ma da due settimane non ci alleniamo come si deve, per Covid, quarantene, infortuni, mancando la condizione fisica, contro una squadra più forte è normale andare in difficoltà». «L’abbraccio con Palacio? Lui è un gran bravo ragazzo, Abbiamo parlato un po’, è venuto a vedere la partita». «Arnautovic? Ha sempre qualcosa, dall’inizio del campionato, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’allenatore del Bologna, Sinisa, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida persail Napoli. «unamigliore, nel primo tempo potevamo far meglio, ci hanno messi in difficoltà, nel secondofatto meglio, avremmo potuto anche riaprire la partita, ma da due settimane non cisi, per Covid, quarantene, infortuni, mancando la condizione fisica,unapiùè normale andare in difficoltà». «L’abbraccio con Palacio? Lui è un gran bravo ragazzo,parlato un po’, è venuto a vedere la partita». «Arnautovic? Ha sempre qualcosa, dall’inizio del campionato, ...

