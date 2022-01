MERCATO IMMOBILIARE NAPOLI I SEMESTRE 2021 (Di lunedì 17 gennaio 2022) – 17.01.2022 – Quotazioni stabili nella città selezionata tra le mete del New York Times Campeggia anche NAPOLI, insieme a Chioggia e Courmayeur, tra le destinazioni turistiche del 2022 che il New York Times ha inserito nella celebre lista delle destinazioni da visitare. Vediamo come va il MERCATO IMMOBILIARE nella città partenopea. Nei primi sei mesi dell’anno, secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, le quotazioni di NAPOLI hanno raggiunto la stabilità. VARIAZIONI PERCENTUALI DEI PREZZI (I SEMESTRE 2021 rispetto al II SEMESTRE 2020) NAPOLI I sem 2021 Centro -2,1% Posillipo – Chiaia – San Ferdinando -1,3% Flegrea – Fuorigrotta +2,0% Vomero – Arenella +1,1% Collina +0,4% Centro ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 gennaio 2022) – 17.01.2022 – Quotazioni stabili nella città selezionata tra le mete del New York Times Campeggia anche, insieme a Chioggia e Courmayeur, tra le destinazioni turistiche del 2022 che il New York Times ha inserito nella celebre lista delle destinazioni da visitare. Vediamo come va ilnella città partenopea. Nei primi sei mesi dell’anno, secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, le quotazioni dihanno raggiunto la stabilità. VARIAZIONI PERCENTUALI DEI PREZZI (Irispetto al II2020)I semCentro -2,1% Posillipo – Chiaia – San Ferdinando -1,3% Flegrea – Fuorigrotta +2,0% Vomero – Arenella +1,1% Collina +0,4% Centro ...

