LIVE Berrettini-Nakashima 4-6 6-2 7-6, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro rischia ma vince il terzo set al tie-break! (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.29 Ancora un minuto a disposizione per Matteo Berrettini che ha usufruito del toilet break. 05.28 Mentre il caldo incombe, Matteo Berrettini conquista il terzo parziale al tie-break per 7 punti a 5 al terzo tentativo dopo essere stato avanti 5-0 ma soprattutto dopo aver annullato due set point nel decimo gioco come avvenuto nel primo set. l’azzurro sfrutta le incertezze di Brandon Nakashima e sorpassa l’americano dopo due ore e 21 minuti di battaglia. FINE terzo SET 7-5 SI SALVA MATTEO!!!!! terzo SET VINTO DA Berrettini CHE SFRUTTA L’ERRORE DI ROVESCIO D’ATTACCO DELL’AVVERSARIO! 6-5 ALTRO SET POINT ANNULLATO DALL’AMERICANO! ALTRO ERRORE INCREDIBILE CON IL ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.29 Ancora un minuto a disposizione per Matteoche ha usufruito del toilet break. 05.28 Mentre il caldo incombe, Matteoconquista ilparziale al tie-break per 7 punti a 5 altentativo dopo essere stato avanti 5-0 ma soprattutto dopo aver annullato due set point nel decimo gioco come avvenuto nel primo set.sfrutta le incertezze di Brandone sorpassa l’americano dopo due ore e 21 minuti di battaglia. FINESET 7-5 SI SALVA MATTEO!!!!!SET VINTO DACHE SFRUTTA L’ERRORE DI ROVESCIO D’ATTACCO DELL’AVVERSARIO! 6-5 ALTRO SET POINT ANNULLATO DALL’AMERICANO! ALTRO ERRORE INCREDIBILE CON IL ...

