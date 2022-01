Laura Freddi e la confessione sul Grande Fratello Vip (Di lunedì 17 gennaio 2022) Laura Freddi commenta la sua esperienza al Grande Fratello Vip: ecco le sue parole Laura Freddi racconta la sua esperienza al gfvipChi ha seguito il Grande Fratello Vip nelle scorse settimane sicuramente avrà notato la presenza di Laura Freddi accanto alla Volpe. La ballerina, infatti, ha sostituito l’amica e collega Sonia Bruganelli, nel ruolo di opinionista. A tal proposito, l’ex valletta di Non è la Rai ha commentato a freddo la sua esperienza. La proposta degli autori a Laura Freddi E’ stata di sicuro un’esperienza nuova e di Grande emozione quella di Laura Freddi al Grande ... Leggi su formatonews (Di lunedì 17 gennaio 2022)commenta la sua esperienza alVip: ecco le sue paroleracconta la sua esperienza al gfvipChi ha seguito ilVip nelle scorse settimane sicuramente avrà notato la presenza diaccanto alla Volpe. La ballerina, infatti, ha sostituito l’amica e collega Sonia Bruganelli, nel ruolo di opinionista. A tal proposito, l’ex valletta di Non è la Rai ha commentato a freddo la sua esperienza. La proposta degli autori aE’ stata di sicuro un’esperienza nuova e diemozione quella dial...

