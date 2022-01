La dad non è tutta da buttare (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Il governo ha la priorità che la scuola stia aperta in presenza”, ha detto qualche giorno fa Mario Draghi, e si potrebbe chiudere qui il dibattito, prima ancora di iniziarlo. Era la famosa conferenza stampa “di riparazione” per spiegare (ai giornalisti, il resto degli italiani avevano capito lo stesso) i più recenti provvedimenti del governo, compresa la decisione di riaprire regolarmente le scuole dopo le vacanze di Natale, pur davanti all’impennata di Omicron. Draghi aveva specificato, senza indulgere alla retorica che di solito trabocca quando i politici parlano della scuola, territorio che raramente conoscono: “Basta vedere gli effetti di disuguaglianza tra studenti, scolari, della Dad lo scorso anno per convincersi che questo sistema scolastico che può essere necessario in caso di emergenze drammatiche provoca disuguaglianze destinate a restare tra chi ci sta di più e di meno, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Il governo ha la priorità che la scuola stia aperta in presenza”, ha detto qualche giorno fa Mario Draghi, e si potrebbe chiudere qui il dibattito, prima ancora di iniziarlo. Era la famosa conferenza stampa “di riparazione” per spiegare (ai giornalisti, il resto degli italiani avevano capito lo stesso) i più recenti provvedimenti del governo, compresa la decisione di riaprire regolarmente le scuole dopo le vacanze di Natale, pur davanti all’impennata di Omicron. Draghi aveva specificato, senza indulgere alla retorica che di solito trabocca quando i politici parlano della scuola, territorio che raramente conoscono: “Basta vedere gli effetti di disuguaglianza tra studenti, scolari, della Dad lo scorso anno per convincersi che questo sistema scolastico che può essere necessario in caso di emergenze drammatiche provoca disuguaglianze destinate a restare tra chi ci sta di più e di meno, ...

Advertising

fleinaudi : Nuovo episodio de #laFLEalMassimo?? di @MassimoFamularo La #DAD alimenta la disuguaglianza: amplifica la distanza… - ricpuglisi : La mia stima è che il 20% circa dei cittadini italiani sia stato colpito da fenomeni seri di ansia e depressione a… - CarloVerdelli : Aperta, rimandata o dad? L’acceso dibattito sulla scuola non dipende solo da Omicron, che pure sta contagiando a ra… - goddessrafferty : in dad mi sveglio letteralmente cinque minuti prima della lezione e quindi non faccio in tempo (non lo farei comunq… - Aringoogle : @JacopoPizzi @_lubeck @ferrazza Ma chi ha mai detto / chiesto tutti i Dad? Perché solo la Regione Sardegna (che io… -