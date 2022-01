Incentivi auto - Il governo è pronto a reintrodurre l'Ecobonus (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nelle ultime settimane, il mondo delle quattro ruote ha più volte lanciato allarmi sulla scarsa attenzione prestata dal governo al settore automobilistico e continui appelli a varare interventi e misure di sostegno, a partire dagli Incentivi alla rottamazione. Finora nulla si è mosso, anche se oggi Gilberto Pichetto, viceministro allo Sviluppo Economico, ha fornito alcune rassicurazioni sulla possibilità di rilanciare strumenti che hanno sostenuto per mesi l'andamento della domanda: "Faremo una valutazione, ma è intenzione del Mise - e anche la mia, visto che io presiedo il tavolo automotive - reintrodurre l'Ecobonus per le vetture elettriche. Vedremo in quale entità". Segnale positivo? Pichetto, senatore di Forza Italia, ha parlato a margine di un evento organizzato dal circolo ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nelle ultime settimane, il mondo delle quattro ruote ha più volte lanciato allarmi sulla scarsa attenzione prestata dalal settoremobilistico e continui appelli a varare interventi e misure di sostegno, a partire daglialla rottamazione. Finora nulla si è mosso, anche se oggi Gilberto Pichetto, viceministro allo Sviluppo Economico, ha fornito alcune rassicurazioni sulla possibilità di rilanciare strumenti che hanno sostenuto per mesi l'andamento della domanda: "Faremo una valutazione, ma è intenzione del Mise - e anche la mia, visto che io presiedo il tavolomotive -l'per le vetture elettriche. Vedremo in quale entità". Segnale positivo? Pichetto, senatore di Forza Italia, ha parlato a margine di un evento organizzato dal circolo ...

