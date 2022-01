In vantaggio con Zurkowski L'Empoli strappa il pari al Penzo (Di lunedì 17 gennaio 2022) venezia 1 Empoli 1 : Lezzerini 6; Ampadu 6, Ceccaroni 6, Caldara 6, Molinaro 6 ; Cuisance 5.5, Crnigoj 5.5, Tessmann 5.5 ; Aramu 6 , Henry 5, Kiyine 5 . In panchina: Modolo, Fiordilino, Peretz, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) venezia 11 : Lezzerini 6; Ampadu 6, Ceccaroni 6, Caldara 6, Molinaro 6 ; Cuisance 5.5, Crnigoj 5.5, Tessmann 5.5 ; Aramu 6 , Henry 5, Kiyine 5 . In panchina: Modolo, Fiordilino, Peretz, ...

Advertising

pisto_gol : Nap-Sam 1:0 Con il minimo vantaggio in una partita dominata il Napoli batte la Samp e torna a vincere al Maradona.… - GenoaCFC : ?? 17' | LEOOOOOOOOOOOOOOOOOO OSTIGAAAAAAAAAAAAAARD! ???? Vantaggio del Grifone con lo stacco di testa del centrale… - tabellamercatob : Classifica parziale #SerieB dopo l'ultima di andata #Pisa in vetta, con un solo punto di vantaggio sul #Brescia Ter… - pesorati : @MarianoDeCarlo1 In un certo senso potrebbe essere un vantaggio In sostanza contro al covid, miliardi di post e qc… - Silviotoscana : La corsa. Siamo a circa 1 km dal traguardo, il fondista Silvio è in affanno e sta perdendo il vantaggio, dietro Gia… -