Il ministro francese Le Maire chiede all’Europa regole meno rigide sul debito pubblico (Di lunedì 17 gennaio 2022) «La regola del debito pubblico è obsoleta». Lo dice a Repubblica Bruno Le Maire, ministro dell’Economia francese, a poche ore dal prossimo Ecofin, in cui la Francia avrà un ruolo di indirizzo in virtù della presidenza di turno del Consiglio europeo. Dopo il testo congiunto firmato da Emmanuel Macron e Mario Draghi pubblicato sul Financial Times, entra così nel vivo la discussione sulla revisione del Patto di Stabilità dopo la prova della pandemia. «Ci sono varie proposte sul tavolo, prendiamoci il tempo di esaminarle tutte», dice Le Maire parlando a un gruppo di giornali europei, tra cui Repubblica. «Siamo uscendo dalla crisi economica e noi europei dovremmo essere orgogliosi di come l’abbiamo affrontata insieme». Ovvero con l’iniezione di miliardi di soldi pubblici nell’economia. «Il ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 17 gennaio 2022) «La regola delè obsoleta». Lo dice a Repubblica Bruno Ledell’Economia, a poche ore dal prossimo Ecofin, in cui la Francia avrà un ruolo di indirizzo in virtù della presidenza di turno del Consiglio europeo. Dopo il testo congiunto firmato da Emmanuel Macron e Mario Draghi pubblicato sul Financial Times, entra così nel vivo la discussione sulla revisione del Patto di Stabilità dopo la prova della pandemia. «Ci sono varie proposte sul tavolo, prendiamoci il tempo di esaminarle tutte», dice Leparlando a un gruppo di giornali europei, tra cui Repubblica. «Siamo uscendo dalla crisi economica e noi europei dovremmo essere orgogliosi di come l’abbiamo affrontata insieme». Ovvero con l’iniezione di miliardi di soldi pubblici nell’economia. «Il ...

