I segreti per diventare doppiatore tutto in un MASTERCLASS altamente professionale a Pescara (Di lunedì 17 gennaio 2022) • Provini per fare i doppiatori • Scuola aperta con sedici posti Finalmente a Pescara le lezioni di dizione e pronuncia con i segreti del mestiere. Il prestigioso corso di doppiaggio diretto dall'attore Giuliano Chiarello e dalla drammaturga Daniela Eritrei (ADES – Roma): un percorso formativo tenuto da una serie di insegnanti dal nome altisonante e dall'esperienza decennale, che si metteranno a disposizione dei 16 selezionati (la scuola è a numero chiuso e si accede dopo un provino attitudinale) per condurli nel meraviglioso mondo delle voci cinematografiche e televisive. "Siamo molto soddisfatti – spiega Chiarello – per le aspettative che la città ci ha reso finora, soprattutto per l'eccellente parco dei docenti di primissimo livello: Daniela Eritrei (recitazione), Giuliano Chiarello (dizione), per creare le basi sulle quali ...

