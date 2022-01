'Guardian': Everton, Mourinho o Rooney per dopo - Benitez (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'Everton vuole José Mourinho come successore dell'appena esonerato Rafa Benitez. Lo scrive il 'Guardian' ricordando che il proprietario del club, il businessman anglo - iraniano Farhad Moshiri è da ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'vuole Josécome successore dell'appena esonerato Rafa. Lo scrive il '' ricordando che il proprietario del club, il businessman anglo - iraniano Farhad Moshiri è da ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Guardian: Everton, Mourinho o Rooney per il dopo Benitez - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Guardian: Everton, Mourinho o Rooney per il dopo Benitez - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Guardian: Everton, Mourinho o Rooney per il dopo Benitez - napolimagazine : MERCATO - Guardian: Everton, Mourinho o Rooney per il dopo Benitez - apetrazzuolo : MERCATO - Guardian: Everton, Mourinho o Rooney per il dopo Benitez -

Ultime Notizie dalla rete : Guardian Everton 'Guardian': Everton, Mourinho o Rooney per dopo - Benitez L'Everton vuole José Mourinho come successore dell'appena esonerato Rafa Benitez. Lo scrive il 'Guardian' ricordando che il proprietario del club, il businessman anglo - iraniano Farhad Moshiri è da ...

L'anno del Chelsea ... tra febbraio e marzo 2021, Jonathan Wilson ha scritto sul Guardian che "il Chelsea è stato ... Werner, Havertz, Chilwell) e alcuni risultati tutt'altro che esaltanti (i pareggi con Burnley, Everton e ...

'Guardian': Everton, Mourinho o Rooney per dopo-Benitez - Calcio ANSA Nuova Europa DALL'INGHILTERRA - Guardian: Everton, Mourinho o Rooney per il dopo-Benitez 'Everton vuole José Mourinho come successore dell'appena esonerato Rafa Benitez. Lo scrive il 'Guardian' ricordando che il proprietario del club, il businessman anglo-iraniano Farhad Moshiri è da semp ...

Benitez: «Grazie Everton, ma nel calcio c'è sempre meno pazienza» In ogni caso, grazie al Board, allo staff, ai giocatori e ai tifosi che ci hanno supportato in questo periodo» Il tecnico dei Toffees dopo l’esonero. Rafa Benitez, dopo l’esonero, ha fatto il punto de ...

L'vuole José Mourinho come successore dell'appena esonerato Rafa Benitez. Lo scrive il '' ricordando che il proprietario del club, il businessman anglo - iraniano Farhad Moshiri è da ...... tra febbraio e marzo 2021, Jonathan Wilson ha scritto sulche "il Chelsea è stato ... Werner, Havertz, Chilwell) e alcuni risultati tutt'altro che esaltanti (i pareggi con Burnley,e ...'Everton vuole José Mourinho come successore dell'appena esonerato Rafa Benitez. Lo scrive il 'Guardian' ricordando che il proprietario del club, il businessman anglo-iraniano Farhad Moshiri è da semp ...In ogni caso, grazie al Board, allo staff, ai giocatori e ai tifosi che ci hanno supportato in questo periodo» Il tecnico dei Toffees dopo l’esonero. Rafa Benitez, dopo l’esonero, ha fatto il punto de ...