GF vip, ennesimo litigio tra Sophie e Alessandro, lui sbotta: "Ora che ti ho conosciuta non mi va più" (Di lunedì 17 gennaio 2022) Al Gf Vip, tra Sophie e Alessandro non c'è pace e la coppia litiga di nuovo: "Avere a che fare con una ragazzina di 20 anni non me ne frega niente". Qualche settimana fa, al GF Vip, c'è stato l'ingresso di Alessandro Basciano. E' entrato in modo molto trionfale, con un bellissimo bouquet di rose L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

