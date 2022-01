Davide Sassoli ricordato a Strasburgo Metsola | Ue ha perso un leader

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 18 gennaio 2022) Si è svolta nell'emiciclo diuna cerimonia di commemorazione del presidente del Parlamento europeo David, scomparso la settimana scorsa, che ha visto una sentita partecipazione da parte degli eurodeputati dell'Assemblea, di diversi capi di Stato e di governo dell'Ue (compreso l'italiano Mario Draghi e il francese Emmanuel Macron) e di alcuni presidenti dei parlamenti nazionali dell'Ue. L'elogio funebre è stato pronunciato dal suo amico, nonché ex premier italiano e segretario del Pd Enrico Letta. "L'Europa haun, la democrazia haun campione e noi tutti abbiamoun amico", ha detto, in italiano, la maltese Roberta, prima vicepresidente (e ancora per poche ore presidente ad interim) del Parlamento europeo, aprendo la ...