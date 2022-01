Advertising

Gazzetta_it : Bernardeschi tira i capelli a Soppy in area: rischio rigore #JuveUdinese - calciomercatoit : ???#Udinese, #Marino su #Beto: 'Oggi è difficile arrivare prima delle grandi squadre, ma questa volta ce l'abbiamo f… - RaiSport : #calcio #Marino: 'La Serie A ora ha poca regolarità' Il Dt dell'#Udinese: 'Subito un sopruso, incomprensibile la d… - Yuro_23 : RT @capuanogio: ???? La ribellione di #Dybala e la mancanza di rispetto per chi paga - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Udinese. Marino 'Subito un sopruso, campionato poco regolare' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Udinese

Il campionato dell'falsato? "Certo - afferma Marino - ci siamo ritrovati a un mese dalla vittoria di Cagliari in condizioni di classifica ben diverse, dobbiamo ricucire le ferite. Spero nuovo ...Per Marino, convinto che Cioffi possa imitare in panchina il percorso di Gotti, il campionato dell'è falsato: "Dopo la vittoria a Cagliari la squadra vedeva la classifica più verso l'alto che ...Ai microfoni di Radio Anch'io Sport, su Rai Radio 1, il direttore dell'area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino, torna sul match perso 6-2 contro l'Atalanta e disputato dai friulani in ..."Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare".