Brescia, condannati due No vax che lanciarono una molotov contro l’hub vaccinale a Pasqua (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono stati condannati dal tribunale di Brescia i due No vax che alla vigilia di Pasqua nel 2021 avevano lanciato una molotov contro il centro vaccinale di Brescia. Il giudice ha confermato i domiciliari per Paolo Pluda, condannato a due anni e otto mesi, mentre resta in carcere Nicola Zanardelli, che dovrà invece scontare la condanna di due anni e dieci mesi. Dopo l’arresto, Pluda aveva anche chiesto scusa tramite una lettera. l’hub vaccinale prima di essere danneggiato era stato realizzato con i soldi della raccolta fondi AiutiAMo Brescia, portata avanti durante il primo periodo di pandemia da Covid-19. Il giorno dell’attacco i responsabili lanciarono due molotov, di cui una è ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono statidal tribunale dii due No vax che alla vigilia dinel 2021 avevano lanciato unail centrodi. Il giudice ha confermato i domiciliari per Paolo Pluda, condannato a due anni e otto mesi, mentre resta in carcere Nicola Zanardelli, che dovrà invece scontare la condanna di due anni e dieci mesi. Dopo l’arresto, Pluda aveva anche chiesto scusa tramite una lettera.prima di essere danneggiato era stato realizzato con i soldi della raccolta fondi AiutiAMo, portata avanti durante il primo periodo di pandemia da Covid-19. Il giorno dell’attacco i responsabilidue, di cui una è ...

