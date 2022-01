Australian Open 2022, la seconda giornata: sei azzurri in campo con Sinner piatto forte. Debutto per Medvedev, Tsitsipas e Muguruza (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una nuova scorpacciata di tennis sta per arrivare. Inizierà all’una italiana la seconda giornata dell‘Australian Open 2022, primo torneo dello Slam dell’annata, con altre sessantaquattro partite equamente suddivise tra tabellone maschile e quello femminile. Sei gli italiani impegnati, tutti fra gli uomini. L’elemento di spicco è Jannik Sinner, che alla Kia Arena ha la concreta possibilità di vincere il suo primo match nel Major Australiano contro il portoghese Joao Sousa, che ha avuto accesso al tabellone come lucky loser. Match assai più complicati per gli altri azzurri: Gianluca Mager testerà la condizione di Andrey Rublev nel secondo match in programma nella Margaret Court Arena, mentre Stefano Travaglia incrocerà le armi con Roberto Bautista Agut. ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una nuova scorpacciata di tennis sta per arrivare. Inizierà all’una italiana ladell‘, primo torneo dello Slam dell’annata, con altre sessantaquattro partite equamente suddivise tra tabellone maschile e quello femminile. Sei gli italiani impegnati, tutti fra gli uomini. L’elemento di spicco è Jannik, che alla Kia Arena ha la concreta possibilità di vincere il suo primo match nel Majoro contro il portoghese Joao Sousa, che ha avuto accesso al tabellone come lucky loser. Match assai più complicati per gli altri: Gianluca Mager testerà la condizione di Andrey Rublev nel secondo match in programma nella Margaret Court Arena, mentre Stefano Travaglia incrocerà le armi con Roberto Bautista Agut. ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - Agenzia_Ansa : Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola (Siracusa) a giocare al primo turno degli Australian Open al po… - angelomangiante : +++ Il pass vaccinale, adottato nella notte in Francia, sarà applicabile a tutti gli sportivi professionisti (franc… - Antigon38895884 : RT @L3onard___: L'ultimo che rimarrà in piedi vincerà l'Australian Open. Dovrebbe essere un torneo di tennis, ma sembra più uno 'Squid Gam… - antbar12 : RT @Macimino8: Ricorderemo l’Australian Open non per un tennista serbo escluso. Ma per tennisti e raccatapalle che cascano come birilli. ht… -