Amadeus in auto verso Sanremo con le canzoni in gara. Intanto Aka7even positivo (Di lunedì 17 gennaio 2022) «Buona domenica a tutti, eccoci in macchina in direzione Sanremo . Ci trasferiamo lì da oggi fino alla fine del Festival e non vedo l’ora di farvi ascoltare le canzoni in gara, che sto continuando... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 17 gennaio 2022) «Buona domenica a tutti, eccoci in macchina in direzione. Ci trasferiamo lì da oggi fino alla fine del Festival e non vedo l’ora di farvi ascoltare lein, che sto continuando...

Advertising

statodelsud : Amadeus in auto da Roma a Sanremo con canzoni del Festival - Pino__Merola : Amadeus in auto da Roma a Sanremo con canzoni del Festival - AnsaLiguria : Amadeus in auto da Roma a Sanremo con canzoni del Festival. Conduttore, non vedo l'ora di farvele ascoltare sono be… - ansa_liguria : Amadeus in auto da Roma a Sanremo con canzoni del Festival - borraccino_ : Tolte le co-conduttrici, nella conferenza di presentazione del 18 gennaio al Casinò di Sanremo ci rimarranno da sco… -