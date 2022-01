Verona | Tudor | vittoria sul Sassuolo non cambia nostro futuro

(Di domenica 16 gennaio 2022) Quella strappata con un un netto 4 - 2 sul campo del- marchiato a fuoco dalla tripletta di Barak - è unaimportante per ildi Igorche però, nonostante la marcia ...

Quella strappata con un un netto 4 - 2 sul campo del Sassuolo - marchiato a fuoco dalla tripletta di Barak - è una vittoria importante per ildi Igorche però, nonostante la marcia brillante intrapresa dal suo arrivo sulla panchina gialloblù, non sposta l'obiettivo primario fissato dal club scaligero: la salvezza. "Questa ...Dionisi HELLAS(3 - 4 - 1 - 2): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini (35' st Coppola); ...Ammoniti : Depaoli, Kyriakoupolos, Ceccherini, Ferrari, Montipò, Kalinic Le probabili formazioni ...(ANSA) - REGGIO EMILIA, 16 GEN - Quella strappata con un un netto 4-2 sul campo del Sassuolo - marchiato a fuoco dalla tripletta di Barak - è una vittoria importante per il Verona di Igor Tudor ...La soddisfazione dell'allenatore del Verona dopo il 4-2 sul campo del Sassuolo: Il miglior primo tempo della stagione. Europa? Pensiamo alla salvezza.