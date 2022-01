Verdini a Confalonieri e dell' Utri | Bello sognare di mandare Silvio al Quirinale

(Di domenica 16 gennaio 2022) Roma, 16 gennaio 2022 - "Caro Marcello, Caro Fedele, è stata davvero una bella mattinata nella quale alcuni 'vecchietti arzilli', come quelli di Cocoon, hanno ritrovato il gusto del sogno. Ed è stato ...

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, la lettera di Verdini a Confalonieri e Dell’Utri: “Così eleggiamo Berlusconi. I fatti seguano la comunic… - repubblica : Berlusconi al Colle, la lettera segreta di Denis Verdini a Dell'Utri e Confalonieri: 'Ecco come eleggere Silvio' - iltirreno : ?? Un messaggio di Verdini disegna la strategia per portare Berlusconi al Quirinale. I dettagli del retroscena ?? di… - CarloneDaniela : RT @dukana2: #Quirinale, la lettera del delinquente #Verdini a #Confalonieri e al mafioso #Dellutri: 'Così eleggiamo #Berlusconi. E ogni pa… - CarloneDaniela : RT @ADeborahF: #Quirinale, la lettera di Verdini a Confalonieri e Dell’Utri: “Così eleggiamo #Berlusconi. E ogni partito lo indichi diversa… -

Ultime Notizie dalla rete : Verdini Confalonieri

... Gruber, Zagrebelsky ecc? che sarebbero provocati da questo evento": inizia così la lettera che Denisha inviato a Marcello Dell'Utri e Fedele, pubblicata dal Tirreno, e nella ......della Repubblica Giorgio Meletti A Domani risulta che i rapporti " prima mediati da Denis, ... da sempre ostile al capo del Carroccio) insieme a Marina Berlusconi e Fedeleè proprio ...E gli ex amici toscani del fiorentino ora parlano di una “strategia monca”. “Denis non ha perso il vizio delle trame, ma ha perso il pelo” ...Per Verdini l'ambizione di Berlusconi ad essere eletto al Quirinale "è legittima" e "nessuno nel centro-destra può negargli questa opportunità", ma se è vero che si può pretendere lealtà dagli alleati ...