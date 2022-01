Un affresco medievale nella chiesa | la scoperta dell' architetto Cristini L' opera è di Lorenzo D' Alessandro

(Di domenica 16 gennaio 2022) SAN SEVERINO - Scoperto undiD', sotto l'intonacodi Sant'Antonio in Cesalonga, posta all'ingresso di San Severino per chi proviene da Castelraimondo, ora non ...

Advertising

AretusSilvia : @maxfurini Mi colpiscono sempre in questo affresco la quantità di torri della Padova Medievale. Qualcuna è rimasta. -

Ultime Notizie dalla rete : affresco medievale

corriereadriatico.it

SAN SEVERINO - Scoperto undi Lorenzo D'Alessandro, sotto l'intonaco della chiesa di Sant'Antonio in Cesalonga, posta ... A confermare che si tratta dell'importante pittoredella ...Qui, attraverso la sezione archeologica e quellae moderna si racconta la storia di ... In questi spazi trova collocazione permanente anche un, capolavoro dell'arte italiana del ...SAN SEVERINO - Scoperto un affresco di Lorenzo D’Alessandro, sotto l’intonaco della chiesa di Sant’Antonio in Cesalonga, posta all’ingresso di San Severino per chi proviene ...CasciNet è un’associazione costituita da persone che condividono un sogno: "Far tornare la Cascina Sant’Ambrogio un importante luogo di agricoltura ed economia cittadina accessibile. Un posto consider ...