Soldini e il suo team primi all’VIII RORC Transatlantic Race (Di domenica 16 gennaio 2022) Sabato 15 gennaio, alle ore 01.51 ora locale di Grenada (le 06.51 ora italiana), il trimarano Maserati Multi 70 ai comandi di Giovanni Soldini ha tagliato per primo il traguardo dell 8a edizione della RORC Transatlantic Race, organizzata dal Royal Ocean Racing Club in collaborazione con Yacht Club de France. Soldini ha navigato con Vittorio Bissaro, Oliver Herrera Perez, Thomas Joffrin, Francesco Pedol, Matteo Soldini, in una corsa lanciata attraverso l Atlantico da Lanzarote a Grenada (2995 miglia nautiche), che ha visto l equipaggio concludere la prova con un tempo reale di 6 giorni, 18 ore, 51 minuti e 41 secondi. Al termine della competizione, il trimarano si lascia alle spalle 3476.5 miglia reali con una velocità media di 21,4 nodi. In seconda posizione, a qualche miglia di ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 16 gennaio 2022) Sabato 15 gennaio, alle ore 01.51 ora locale di Grenada (le 06.51 ora italiana), il trimarano Maserati Multi 70 ai comandi di Giovanniha tagliato per primo il traguardo dell 8a edizione della, organizzata dal Royal Ocean Racing Club in collaborazione con Yacht Club de France.ha navigato con Vittorio Bissaro, Oliver Herrera Perez, Thomas Joffrin, Francesco Pedol, Matteo, in una corsa lanciata attraverso l Atlantico da Lanzarote a Grenada (2995 miglia nautiche), che ha visto l equipaggio concludere la prova con un tempo reale di 6 giorni, 18 ore, 51 minuti e 41 secondi. Al termine della competizione, il trimarano si lascia alle spalle 3476.5 miglia reali con una velocità media di 21,4 nodi. In seconda posizione, a qualche miglia di ...

