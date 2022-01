Petriccione escluso dalla gara con il Lecce | la Strega è a un passo

Leggi su anteprima24

(Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Jacopoè a undal trasferimento al Benevento. La trattativa è stata già definita con il Pordenone e, non a caso, sia lache i ramarri hannodai rispettivi impegni di campionato i calciatori interessati nell’affare. Fabio Caserta non ha convocato per la trasferta di Ferrara contro la Spal il centrocampista Dejan Vokic e l’attaccante Giuseppe Di Serio, in predicato di aggregarsi all’organico di Bruno Tedino. Percorso inverso per, prossimo a mettersi a disposizione di Fabio Caserta. Il calciatore di Gorizia non figura nemmeno in panchina nella sfida che il Pordenone giocherà contro il, ex squadra dello stesso. L’affare dovrebbe chiudersi nella giornata di domani, con ...