Manila consegna la lettera a Manuel prima del suo addio al GF Vip: le reazioni (Di domenica 16 gennaio 2022) Nei giorni scorsi Manila Nazzaro aveva deciso di scrivere una lettera a Manuel Bortuzzo prima che andasse via per sempre dalla Casa del Grande Fratello Vip. Il loro rapporto si era andato incrinandosi nelle ultime settimane e nel mettere i suoi sentimenti nero su bianco, Manila era scoppiata a piangere. Oggi per l’ex Miss Italia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 16 gennaio 2022) Nei giorni scorsiNazzaro aveva deciso di scrivere unaBortuzzoche andasse via per sempre dalla Casa del Grande Fratello Vip. Il loro rapporto si era andato incrinandosi nelle ultime settimane e nel mettere i suoi sentimenti nero su bianco,era scoppiata a piangere. Oggi per l’ex Miss Italia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Manila consegna la lettera a Manuel prima del suo addio al GF Vip: le reazioni #gfvip - cherry19611883 : RT @Harrylove__: Io, più che da Manila, sono sempre più sconvolta dal modo in cui gli autori cerchino di oscurare Lulu. Ciò Manuel le ha sc… - molliangelove : RT @Harrylove__: Io, più che da Manila, sono sempre più sconvolta dal modo in cui gli autori cerchino di oscurare Lulu. Ciò Manuel le ha sc… - pupastra1973 : RT @Harrylove__: Io, più che da Manila, sono sempre più sconvolta dal modo in cui gli autori cerchino di oscurare Lulu. Ciò Manuel le ha sc… - Paolo2571 : RT @Harrylove__: Io, più che da Manila, sono sempre più sconvolta dal modo in cui gli autori cerchino di oscurare Lulu. Ciò Manuel le ha sc… -