La Sposa, su Rai 1 dal 16 gennaio 2022 (Di domenica 16 gennaio 2022) Quando esce La Sposa, fiction su Rai 1? Ecco i dettagli e le anticipazioni sulla fiction in costume con Serena Rossi e Giorgio Marchesi! Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di domenica 16 gennaio 2022) Quando esce La, fiction su Rai 1? Ecco i dettagli e le anticipazioni sulla fiction in costume con Serena Rossi e Giorgio Marchesi! Tvserial.it.

Advertising

SanSeveroNews : Giungerà sul piccolo schermo oggi domenica 16 gennaio, in prima serata su Rai Uno (collaborazione con RaiCom ed End… - SurvivedShows : Parte oggi in prima serata La Sposa la nuova?serie?di?Rai 1, un toccante racconto in tre puntate da due episodi ogn… - RadioGoldAl : L'attore alessandrino Gualtiero Burzi ancora su Rai1: 'Sarò un prete veneto ne 'La Sposa'. E Blanca tornerà' - omniadigitale : Inizia La Sposa su Rai Uno, la serie in tre serate con Serena Rossi e Giorgio Marchesi, in onda da domenica 16 genn… - citynowit : La fiction è ambientata nell'Italia degli anni '60, tra la Calabria e il Veneto. Serena Rossi la protagonista -