La Samp cambia tecnico, via D’aversa arriva Giampaolo (Di domenica 16 gennaio 2022) La Sampdoria ha sciolto le riserve: esonerato Roberto D'Aversa e al suo posto tornerà in panchina il grande ex Marco Giampaolo. Contratto di 6 mesi e 2 legati alla salvezza per il tecnico già alla Sampdoria dal 2016 al 2019. Fatali le tre sconfitte consecutive in casa doria. Per Giampaolo il debutto dovrebbe avvenire già domani sera in casa della Juve negli ottavi di coppa Italia. Ma l'appuntamento-chiave sarà domenica prossima a La Spezia contro gli aquilotti, in una gara-chiave nella lotta per la salvezza. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 16 gennaio 2022) Ladoria ha sciolto le riserve: esonerato Roberto D'Aversa e al suo posto tornerà in panchina il grande ex Marco. Contratto di 6 mesi e 2 legati alla salvezza per ilgià alladoria dal 2016 al 2019. Fatali le tre sconfitte consecutive in casa doria. Peril debutto dovrebbe avvenire già domani sera in casa della Juve negli ottavi di coppa Italia. Ma l'appuntamento-chiave sarà domenica prossima a La Spezia contro gli aquilotti, in una gara-chiave nella lotta per la salvezza.

