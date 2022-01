Juventus, Arthur tra permanenza e Premier: i bianconeri hanno deciso (Di domenica 16 gennaio 2022) Continua a essere in bilico la permanenza di Arthur con la Juventus, mentre l’Arsenal continua a pressare per l’acquisto: decisione presa Ci voleva una risposta immediata per la Juventus dopo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 16 gennaio 2022) Continua a essere in bilico ladicon la, mentre l’Arsenal continua a pressare per l’acquisto: decisione presa Ci voleva una risposta immediata per ladopo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

romeoagresti : Tra lunedì e martedì è previsto un nuovo contatto sul fronte #Arthur-#Arsenal. La posizione della #Juventus non cam… - forumJuventus : (Gds) 'Juventus: Arthur resta, solo Ramsey rimane in uscita .Per giugno spunta l'ipotesi Frattesi' --->… - romeoagresti : La traccia impostata dall’#Arsenal per #Arthur: prestito fino a giugno con ingaggio interamente pagato. Ma prima di… - AlessandroPicc1 : RT @CampiMinati: Ormai gli stessi giocatori della Juventus stanno mandando segnali pesanti circa l'inadeguatezza tattica della squadra. Qua… - infoitsport : Calciomercato Juventus, pressing dell’Arsenal su Arthur: il sostituto viene dalla Premier League -