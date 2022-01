Domenica In, proposta di matrimonio in diretta: come è andata a finire? (Di domenica 16 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vi ricordate quando a Domenica In c’era stata la proposta di matrimonio in diretta che aveva fatto commuovere tutti? Ecco come è andata a finire. Questo pomeriggio, 16 gennaio, torna un nuovo appuntamento di Domenica In. Alla conduzione troviamo come sempre l’immancabile Mara Venier che accoglierà gli ospiti in studio per delle interviste in cui Leggi su youmovies (Di domenica 16 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vi ricordate quando aIn c’era stata ladiinche aveva fatto commuovere tutti? Ecco. Questo pomeriggio, 16 gennaio, torna un nuovo appuntamento diIn. Alla conduzione troviamosempre l’immancabile Mara Venier che accoglierà gli ospiti in studio per delle interviste in cui

Advertising

TempoPreghiera : Ti serve aiuto per la scelta dei canti per la II Domenica del Tempo Ordinario – Anno C? Ecco una proposta - Elisabettine : Domenica 16 gennaio 2022, dalle 17.30 alle 18.30, vi sarà una proposta on line sugli scritti di madre Elisabetta, a… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Cuoco: Si cerca un Cuoco responsabile di cucina con solida esperienza. Dettagli: * impiego full t… - pololionello : Prima proposta 2022 della Scuola di Economia Biblica (SEB) - corso online sul profeta Ezechiele, a partire dal libr… - tdg_trekking : RT @Agendaviaggi: La prima escursione proposta, si terrà domenica 16 gennaio #umbria #trekking #trekkingumbria #ciaspolata #ciaspolatainumb… -