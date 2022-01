Di Lorenzo è primo in Europa per minuti giocati: 2550 in 28 partite (Di domenica 16 gennaio 2022) Giovanni Di Lorenzo è al primo posto in Europa, nei cinque campionati principali, per minuti giocati: 2550 in 28 partite. Lo scrive il Corriere dello Sport. Dal 5 settembre il difensore del Napoli ha giocato 32 partite consecutive, tra Napoli e Nazionale. In realtà al momento davanti a lui c’è il difensore tedesco dell’Union Berlino, Knoche, che ieri ha giocato 90 minuti e conduce da solo, ma domani Di Lorenzo lo supererà. Al quarto posto della classifica c’è anche il romanista Ibanez, e l’altro Napoli, Elmas, al nono (1554 minuti in 28 presenze). In elenco, nei primi 12 posti, anche Tonali e Saelemaekers del Milan, per le altre squadre italiane. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 gennaio 2022) Giovanni Diè alposto in, nei cinque campionati principali, perin 28. Lo scrive il Corriere dello Sport. Dal 5 settembre il difensore del Napoli ha giocato 32consecutive, tra Napoli e Nazionale. In realtà al momento davanti a lui c’è il difensore tedesco dell’Union Berlino, Knoche, che ieri ha giocato 90e conduce da solo, ma domani Dilo supererà. Al quarto posto della classifica c’è anche il romanista Ibanez, e l’altro Napoli, Elmas, al nono (1554in 28 presenze). In elenco, nei primi 12 posti, anche Tonali e Saelemaekers del Milan, per le altre squadre italiane. L'articolo ilNapolista.

