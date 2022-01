Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti | 11 arresti a Roma

(Di lunedì 17 gennaio 2022)– I Carabinieri del Provinciale dihanno arrestato 11 persone, poiché ritenute, presuntivamente e a vario titolo, responsabili didi. La scorsa notte, nel quartiere Salario – Trieste, i Carabinieri della Stazione Salaria unitamente a quelli del Nucleo Operativo, hanno arrestato uno studente universitario,no di 28 anni. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Cagliari:perrecord di droga Ancoraper droga a Cagliari Cagliari: due africani in manette perSpaccia tra i giochi del parco, 35enne arrestato ...

Advertising

anteprima24 : ** Evasione e #Detenzione di stupefacenti, arrestato 26enne ** - GiornaleLORA : Tentata rapina, rapina e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I Carabinieri arrestano un 39enne - PietroLodi4 : @LauraClaraCianc @FabioFZ3 @GHINODITACCO18 Azar Mohssine è accusato di omicidio con dolo eventuale. Ieri era stato… - TV7Benevento : CARABINIERI DI CEPPALONI ARRESTANO UN UOMO PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI... - SiciliaTV : Complessivi 29 anni di carcere per 4 favaresi accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai... #cocaina… -

Ultime Notizie dalla rete : Detenzione spaccio

QUOTIDIANO NAZIONALE

Sono ben undici gli arresti eseguiti dai carabinieri il 15 gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 gennaio perdi sostanze stupefacenti. Nella notte nel quartiere Salario - Trieste, i carabinieri della stazione Salaria insieme ai militari del nucleo operativo, hanno arrestato uno studente ...Un 30enne di Sant'Antimo già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato perai fini didi sostanza stupefacente. ...ROMA - I Carabinieri del Provinciale di Roma hanno arrestato 11 persone, poiché ritenute, presuntivamente e a vario titolo, responsabili di detenzione e spacci ...Accuse confermate, e con esse le misure cautelari, per i sette uomini arrestati il 23 dicembre a Fondi, nei confronti dei quali vengono contestati a vario ...