Ballando con le Stelle, addio eccellente nella giuria: chi lascerà il programma (Di domenica 16 gennaio 2022) Grandi cambiamenti nella famiglia di Ballando con le Stelle. nella prossima edizione la trasmissione di Rai Uno vedrà un pesante addio nella giuria. Si è da poco chiusa la fortunata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 16 gennaio 2022) Grandi cambiamentifamiglia dicon leprossima edizione la trasmissione di Rai Uno vedrà un pesante. Si è da poco chiusa la fortunata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

Gabrigrifo1 : @guffanti_marco I fanatici del vaccino credono a un giudice di ballando con le stelle, un professore bocciato all u… - mategaia : @giap87625642 Altrimenti passiamo da nipoti di Mussolini ai nipoti di Berlusconi. Milly Carlucci si porta avanti… - Etnematarepsid : @beautyjess__ Stava ballando con Delia e Valeria, ma in maniera goliardica e lei si è incazzata nera - RDistrib : @spighissimo Eletta in un collegio blindato ma presentata in 5 diversi, da Bolzano a Messina e Ragusa. Per me finis… - Valerio63888186 : @berta95italy Barù ha fatto il cretino ballando dietro a delia e con la Marini , jessica lo ha fulminato con gli oc… -