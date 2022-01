Australian Open 2022, Scott Morrison: “Accolgo con favore la decisione di proteggere gli australiani” (Di domenica 16 gennaio 2022) A The Age ha commentato la sentenza che ha decretato l’espulsione dall’Australia del serbo Novak Djokovic il Primo Ministro del Paese oceanico, Scott Morrison, che naturalmente ha accolto con favore la decisione, sottolineando i sacrifici fatti dagli abitanti durante la pandemia. Così Morrison: “La Full Federal Court of Australia ha deciso all’unanimità di respingere la domanda di revisione giudiziaria del sig. Novak Djokovic che mirava a contestare la decisione del Ministro dell’Immigrazione di annullare il suo visto. Questa decisione di annullamento è stata presa per motivi di salute, sicurezza e buon ordine, in quanto ciò era nell’interesse pubblico“. Prosegue il Primo Ministro: “Accolgo con favore la decisione di ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) A The Age ha commentato la sentenza che ha decretato l’espulsione dall’Australia del serbo Novak Djokovic il Primo Ministro del Paese oceanico,, che naturalmente ha accolto conla, sottolineando i sacrifici fatti dagli abitanti durante la pandemia. Così: “La Full Federal Court of Australia ha deciso all’unanimità di respingere la domanda di revisione giudiziaria del sig. Novak Djokovic che mirava a contestare ladel Ministro dell’Immigrazione di annullare il suo visto. Questadi annullamento è stata presa per motivi di salute, sicurezza e buon ordine, in quanto ciò era nell’interesse pubblico“. Prosegue il Primo Ministro: “conladi ...

