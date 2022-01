Zerbin | ancora una doppietta con il Frosinone | il Napoli lo tiene d’occhio

(Di sabato 15 gennaio 2022) Alessioè uno dei talentini delche più sta stupendo lontano dagli azzurri. Il giovanissimo attaccante delsta mettendo in mostra tutte le sue qualità con la maglia dei ciociari in Serie B. Anche quest’oggi, su campo della capolista Pisa, ha portato i suoi ad un’importantissima vittoria con una bellaGol, altracon ilIn Serie B èshow con il. L’attaccante classe ’99 di proprietà delè andato a segno anche oggi con una spettacolareche ha permesso alla squadra di Fabio Grosso di fare un altro scatto verso la zona play-off. Con la ...

Al settantunesimo i ciociari la ribaltano con, che mette la firma sulla sua doppietta ... Pochi minuti dopo il Frosinone segna: Ciano confeziona una bella palla per Novakovich, il cui ...Nella ripresa però il dominio ciociaro è stato totale, coronato dai gol di, autore di una ...più in alto, per la precisione al secondo posto con 37 punti, troviamo il Brescia grazie alla ...Ricordiamo che il classe ’99 è ancora di proprietà del Napoli che l'ha ceduto a titolo temporaneo ai ciociari.Il Frosinone espugna 3-1 il campo del Pisa, inguaiando i toscani che adesso hanno alle spalle Cremonese e Brescia. In gol per Fabio Grosso Zerbin con una doppietta, e NOvakovich nel finale ...