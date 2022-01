Uomini e Donne, Roberta Giusti e Samuele Carniani raccontano il loro primo mese insieme: “Tra noi c’è equilibrio e continuità” (Di sabato 15 gennaio 2022) Roberta Giusti e Samuele Carniani si sono concessi un’intervista per MondoTv 24 ad un mese dalla loro scelta avvenuta all’interno degli studi di Uomini e Donne. “Le sto facendo vedere tutte le meraviglie che offre la Toscana.“, ha esordito così l’ex corteggiatore, seguito dalla Giusti che ha raccontato le sue impressioni a caldo sul primo mese di convivenza: Stiamo vivendo una convivenza a tutti gli effetti praticamente. Siamo stati dal 16 dicembre sempre insieme, che non vado via. Tranne 24 e 25 dicembre, che siamo stati entrambi con le nostre famiglie. Siamo partiti proprio col botto. Se resistiamo a questo, penso che resistiamo a tutto. Stiamo cercando di recuperare il tempo perso. ... Leggi su isaechia (Di sabato 15 gennaio 2022)si sono concessi un’intervista per MondoTv 24 ad undallascelta avvenuta all’interno degli studi di. “Le sto facendo vedere tutte le meraviglie che offre la Toscana.“, ha esordito così l’ex corteggiatore, seguito dallache ha raccontato le sue impressioni a caldo suldi convivenza: Stiamo vivendo una convivenza a tutti gli effetti praticamente. Siamo stati dal 16 dicembre sempre, che non vado via. Tranne 24 e 25 dicembre, che siamo stati entrambi con le nostre famiglie. Siamo partiti proprio col botto. Se resistiamo a questo, penso che resistiamo a tutto. Stiamo cercando di recuperare il tempo perso. ...

