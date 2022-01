Texas | sequestra 4 persone in una sinagoga | ' Se entrate moriranno tutti'

(Di sabato 15 gennaio 2022) Un uomo con un accento britannico tiene in ostaggio un rabbino e la sua congregazione in unain, vicino Dallas. Le autorità sono sul posto insieme al corpo speciale degli SWAT e all'Fbi.

Il sequestratore della sinagoga di Colleyville in Texas afferma di essere armato e dice di essere il fratello di Aafia Siddiqui. Lo riporta Abc citando alcune fonti. La pachistana Siddiqui è... Momenti di paura a Colleyville, in Texas, dove 4 persone sono state sequestrate in sinagoga da un uomo che dice di essere Muhammad Siddiqui, fratello della terrorista pachistana...