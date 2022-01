Serie A, la cronaca di Sampdoria-Torino 1-2 (Di sabato 15 gennaio 2022) Tutto pronto per Sampdoria-Torino, gara di apertura della ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022. Si parte alle ore 15:00. Manca sempre meno al fischio di inizio di Sampdoria-Torino, gara che apre il ventiduesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Luigi Ferraris di Genova, i blucerchiati di Roberto D’Aversa ospitano i granata di Ivan Juric Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 15 gennaio 2022) Tutto pronto per, gara di apertura della ventiduesima giornata diA 2021/2022. Si parte alle ore 15:00. Manca sempre meno al fischio di inizio di, gara che apre il ventiduesimo turno diA 2021/2022. Allo stadio Luigi Ferraris di Genova, i blucerchiati di Roberto D’Aversa ospitano i granata di Ivan Juric Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

Antonio_Tatti_ : RT @Fantacalcio: Sampdoria-Torino 1-2: cronaca, tabellino e voti del Fantacalcio - RitaamariaB : RT @MarcoPeretti6: Della serie: non hanno capito un cazzo! Ma visto che sono ipocondriaci, allora rinchiudiamo il Popolo in casa o in carce… - Fantacalcio : Sampdoria-Torino 1-2: cronaca, tabellino e voti del Fantacalcio - SampNews24 : #Sampdoria-#Lazio Women 2-1: #Spinelli e #Seghir firmano il successo blucerchiato - We_Pesaro : RT @Laura_in_cucina: #Vaccini, esenzioni in serie Scoppia il caso di #Pesaro -