Sampdoria-Torino 1-2 LIVE | Praet batte Falcone | granata in vantaggio

(Di sabato 15 gennaio 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-2 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Ferraris. 2? Bomba di Candreva – Con il destro da centro area l’esterno blucerchiato prova la conclusione di potenza. Il pallone esce di poco alla sinistra del palo. Ottimo assist di Caputo 9? Brivido– Il portiere dellaesce su Sanabria che crolla a terra, per l’arbitro è tutto regolare e comanda solo il calcio ...

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Dragusin, Augello; Candreva, Askildsen, Rincon, Thorsby; Caputo, Gabbiadini. All. D'Aversa. TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. A ... SECONDO TEMPO 26' Intanto Gabbiadini chiude Lukic in calcio d'angolo per il Toro che continua ad insistere. 25' Si riparte solo adesso per poter permettere di riparare la rete.