LIVE Nigeria-Sudan 1-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: le Super Aquile subito in vantaggio (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? Palla verso Awoniyi che cerca il dai e vai con Iheanacho, ben letto dalla difesa dei rivali. 11? Ora è la Nigeria ad impostare dal basso. 9? Il Sudan fa la partita, ma la qualità dei singoli Nigeriani emerge negli uno contro uno che creano facilmente Superiorità numerica, come accaduto nel goal e in un paio di strappi di Moses Simon. 8? Lancio in verticale verso Hamed, si alza la bandiera dell’assistente. Fuorigioco netto, riparte la Nigeria. 6? Fallo in ritardo di Sanusi, punizione per il Sudan, vediamo se arriva la reazione. 5? vantaggio che indirizza su un piano già palese la sfida. Il Sudan per avere minime ambizioni avrebbe dovuto difendere il più possibile il 0-0, ora ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13? Palla verso Awoniyi che cerca il dai e vai con Iheanacho, ben letto dalla difesa dei rivali. 11? Ora è laad impostare dal basso. 9? Ilfa la partita, ma la qualità dei singolini emerge negli uno contro uno che creano facilmenteiorità numerica, come accaduto nel goal e in un paio di strappi di Moses Simon. 8? Lancio in verticale verso Hamed, si alza la bandiera dell’assistente. Fuorigioco netto, riparte la. 6? Fallo in ritardo di Sanusi, punizione per il, vediamo se arriva la reazione. 5?che indirizza su un piano già palese la sfida. Ilper avere minime ambizioni avrebbe dovuto difendere il più possibile il 0-0, ora ...

