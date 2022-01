Insegnante con laurea | ma non si sarebbe iscritta all' università | sequestro da 350mila euro

(Di sabato 15 gennaio 2022) Un'senzache, per vent'anni, avrebbe esercitato la professione grazie ad un titolo che, in realtà, nonmai arrivato. È la storia che nella giornata del 15 gennaio sta suscitando grande attenzione sui media nazionali. Una vicenda su cui hanno fatto luce gli uomini della Guardia di Finanza.senza: la ricostruzione della vicenda Secondo quanto riportato dall'Ansa le Fiamme Gialle di Varese hanno dato esecuzione ad un provvedimento di unpreventivo da 350.000tra conti correnti e proprietà. La cifra corrisponde a quelli chero stati gli emolumenti pagati dagli enti pubblici, unitamente ad indennizzi Inps e Tfr. La donna, che dal 2000 avrebbe ottenuto incarichi in supplenza in diversi ...

...agli istituti scolastici e che successivamente si è rivelato falso in quanto l'insegnante non si era nemmeno mai iscritta all'università in cui, come lei attestava, aveva conseguito una laurea... Varese, laurea falsa di un'insegnante. Varese, c'era una donna che ha insegnato per tanti anni con una laurea falsa. L'insegnate abusiva ha esercitato la professione didattica per oltre 21 anni, ...