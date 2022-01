Il Toro vince ancora | 2-1 alla Samp a Marassi | crisi nera per i blucerchiati

(Di sabato 15 gennaio 2022) Nell’anticipo delle 15:00 tradoria e Torino i granata di Juric hanno battuto 2 a 1 i ragazzi di D’Aversa. Per la seconda volta in questa stagione, ilha vinto fuori casa, dove aveva avuto più di qualche problema.per laterza sconfitta consecutiva dopo quella del Maradona qualche giorno fa contro il Napoli e quella contro il Cagliari di Mazzarri. Irischiano di trovarsi imbrigliati nella lotta salvezza. Laera passata in vantaggio con un gol di Ciccio Caputo, ma è statauna volta rimontata, stavolta dal. Quella di d’Aversa è la squadra che ha perso più punti da situazioni di vantaggio in Serie A, 13. Continua a crescere invece il Torino di Juric che sale al ...

Il vantaggio doriano non dura molto, ilpareggia con un gol fotocopia di quello che aveva sbloccato la gara con la Fiorentina. Si va da un esterno all'altro, cross di Voivoda dalla sinistra, ...Ilnona Genova contro la Samp dal pesante 1 - 4 del novembre del 2018. La gara in questione era stata aperta da una doppietta di Andrea Belotti nel primo tempo. Nella ripresa rendeva più ...Seconda vittoria consecutiva per il Torino che batte in rimonta la Sampdoria e vede la zona Europa. A Marassi, nel primo anticipo della 22ª giornata, apre le danze Caputo ma Singo e Praet ribaltano il ...Al 120' di Inter-Juve c'era qualcuno che si lamentava per i cambi di Inzaghi, che però vince contro la Juve grazie ai due nuovi entrati. E la Gaz ...