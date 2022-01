Fernando e Giada | padre e figlia a C’è posta per te | la loro storia

Leggi su ck12

(Di sabato 15 gennaio 2022) C’èper te, quella diè una delle storie della nuova edizione ha commosso il pubblico La vicenda di, parte da un cassetto. Tra le tante cose che ci sono dentro, c’è un foto che ritrae una bambina sconosciuta, almeno per Susanna., C’èper te (Twitter)Quest’ultima è ladiche solo in quel momento scopre che ha una sorella, cresciuta in un altro posto e in un altro tempo. Sarebba quindi una sconosciuta, ma il richiamo del sangue è forte. Lo sa bene il papà che mai ha dimenticato quellae ha fatto di tutto per vederla. Nata da una relaizone precedente, ...