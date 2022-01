Doc 2-nelle tue mani | Perchè hanno fatto morire Lorenzo? Ecco la verità

Leggi su leggilo

(Di sabato 15 gennaio 2022) Oggi vi sveliamo come mai nella seconda serie di Doctuedecido di faril personaggi di. Come abbiamo avuto modo di vedere tutti, giovedì è iniziata la tanto attesa seconda serie per quanto riguarda la fiction Doc-tue. E come vi avevamo anticipato si parlava anche di Covid, L'articolo proviene da Leggilo.org.